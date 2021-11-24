Военный эксперт Жданов: США врут о войне России и Украины, чтобы сорвать переговоры по Донбассу

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил США в целенаправленном усилении напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.

Эксперт полагает, что Вашингтон намерен сделать все, чтобы "убить двух зайцев сразу".

- У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете, - высказал свое мнение полковник в статье для издания "Главред".