Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 ноября 2021 3:33

Военный эксперт Жданов: США врут о войне России и Украины, чтобы сорвать переговоры по Донбассу

По его мнению, американская сторона действует целенаправленно
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил США в целенаправленном усилении напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.

Эксперт полагает, что Вашингтон намерен сделать все, чтобы "убить двух зайцев сразу".

- У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете, - высказал свое мнение полковник в статье для издания "Главред".