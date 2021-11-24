Проценко объяснил письмо врачей с предложением противникам вакцинации посетить "красные зоны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко объяснил открытое письмо врачей 11 больниц, в котором медработники предлагают противникам вакцинации от коронавирусной инфекции лично посетить «красные зоны».

Специалист назвал прививки единственным спасением от пандемии, напомнив, что скоро будет два года, как все его коллеги из разных регионов не выходят из «красных зон» и «бьются за каждого пациента». По его словам, «идёт самая настоящая война», когда ежедневно из жизни уходит больше тысячи человек, «которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом».

«Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», - написал врач.

Как отметил Проценко, пандемию коронавируса невозможно остановить «пустыми разговорами и рассуждениями», и в данном случае необходимо действовать. Он выразил уверенность, что после посещения «красных зон» противники вакцинации изменят свое отношение и будут «на стороне здравого медицинского смысла».