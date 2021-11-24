Пользователей Reddit шокировала фотография советского солдата до и после войны. Фото: Reddit

Пользователей американской социальной сети Reddit привело в шок сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева.

Кадры были сделаны с разницей в четыре года. На первом фото Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором – уже после. Автор публикации заявил, что война сильно изменила облик советского художника.

Пользователи обратили внимание на большое количество морщин, которые появились после войны у молодого человека, а также на его изменившийся взгляд.

«Перемена во взгляде просто пугающая», – говорится в одном из комментаторов.

«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», – добавил еще один пользователь.

Как отметил один из пользователей, советский художник увидел худшее, что было в мире, поскольку был на Восточном фронте.

«Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война – это ужасно», – добавили еще один из пользователей.

Пользователи американской соцсети также отметили, что художник во время войны страдал от недоедания. В этом они совершенно правы, поскольку Кобытев, который отправился на войну добровольцем, попал в плен, после чего его отправили в концлагерь в Полтавской области. В 1943 году ему удалось сбежать из концлагеря, с советскими войсками он прошел путь от Украины до Германии.

Напомним, в августе этого года, ФСБ впервые рассекретила японское руководство к пыткам пленных во время Второй мировой.