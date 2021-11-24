Львовский журналист назвал "дешевыми трюками" заявления Зеленского о "российской агрессии"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал «дешевыми трюками» заявления президента Украины Владимира Зеленского о «российской угрозе», отметив, что украинского лидера уже «уличили во лжи, которая попахивает государственной изменой».

По словам журналиста, ранее развернутый националистами в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес главы государства является предупреждением и «меткой» для Зеленского.

Дроздов также считает, что звучащие от украинской власти заявления о «российской угрозе» могут быть попытками отвести глаза граждан от происходящего внутри страны.

«Как государственная измена замаячила ... - так сразу "Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий ... уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», - заявил журналист

Напомним, накануне появилось сообщение, что Украина обменялась с США и Британией разведданными по России. В украинском военном ведомстве заявили, что теперь Киев «получил очень важные сигналы от партнеров». При этом ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов.