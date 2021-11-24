Российский рубль вернулся в топ-20 самых популярных мировых валют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рубль вошел в топ-20 самых популярных валют мира в июле этого года, что произошло впервые с 2016 года. Доля рубля составила тогда 0,18% в международных расчётах, и данная позиция сохранялась до августа, однако в сентябре российская валюта покинула двадцатку, уступив венгерскому форинту. Тем не менее через месяц рубль вернулся на 20-е место с долей 0,2%.

Как уточнил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, на восстановление позиций рубля оказал влияние рост цен на сырьевые товары, а также положение российской валюты на пространстве Евразийского экономического союза.

«Может сказываться ряд факторов … Рубль по-прежнему остаётся основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС», - приводит РИА Новости слова специалиста, который отметил, что у российской валюты сегодня остается одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством ключевых валют.

Первое место среди самых популярных валют занял доллар, но доля американской валюты за месяц упала на 0,29 процентного пункта - до 39,16%. За ним следует евро с долей в 38,07% против 37,9% в сентябре. Тройку замыкает фунт стерлингов, доля которого за октябрь увеличилась на 0,35 процентного пункта, до 6,41%.

Напомним, накануне ЦБ РФ сообщил, что российские банки за 10 месяцев увеличили прибыль до 2,1 трлн рублей, установив новый рекорд, а количество прибыльных банков за октябрь выросло до 248.