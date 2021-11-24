Бастрыкин заявил, что в России число оправдательных приговоров упало в три раза за 15 лет

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число оправдательных приговоров в России за 15 лет уменьшилось в три раза, а количество возвращенных судами на доработку дел – более чем в четыре раза. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Число уголовных дел, которые возвращены на доработку судами, в сравнении с 2006 годом, то есть до проведения реформы (когда полномочия следствия были переданы в СК), уменьшилось более чем в четыре раза (с 5 047 дел до 1 143)", - констатировал Бастрыкин.

По его словам, за тот же период количество оправдательных приговоров снизилось с 1 885 до 513.

Напомним, Следственный комитет России образован в 2007 году. Через четыре года образованная в составе прокуратуры структура стала самостоятельным ведомством.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Бастрыкин высказался против ЕГЭ, который сдают российские школьники с 2001 года в качестве выпускного экзамена из школы и вступительного экзамена для поступления в вузы. По мнению главы СК, ЕГЭ следует отменить.