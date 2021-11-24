СК Белоруссии проверяет применение Польшей спецсредств против мигрантов на границе Фото: REUTERS

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении мигрантов на белорусско-польской границе, имевшее место в минувший вторник, 23 ноября.

Как сообщили в следственном ведомстве на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. «В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК республики, где отметили, что на месте изъяты «многочисленные фрагменты боеприпасов».

Как уточняется, ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа мигрантов, которые просили убежища в Польше, находилась около польского заграждения, не проявляя при этом никакой агрессии. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и взрывпакеты.

Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов 16 ноября. В ведомстве указали на тот факт, что к тому моменту, когда группа нелегалов прибыла в пункт пропуска, там уже были сосредоточены силы польских силовиков.