Гаврилов назвал маневры США в Черном море попыткой разделить Евросоюз и Россию "маленькой войнушкой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маневры США в Черном море имеют целью разделить Россию и Европейский союз «маленькой войнушкой», результаты которой американскую сторону не волнуют. Такое мнение высказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты», - заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Гаврилов отметил, что Россия не поддается таким провокациям, а власти страны и Министерство обороны РФ «обо всем знают» и «контролируют ситуацию». По его словам, Москва может «спокойно вести переговоры, убеждать», до тех пор, пока не наступит определенный момент, когда западные страны Запада «потеряют разум и голову». «Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», - добавил он.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО повышает угрозу инцидентов, а также вооруженных конфликтов на границе России.