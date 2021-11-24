Песков: несмотря на ревакцинацию Путин проводит встречи с особыми мерами предосторожности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на ревакцинацию президент России Владимир Путин проводит встречи с соблюдением мер антиковидной безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 24 ноября.

"Несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", - констатировал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса, уточнив, что для этого использовал для этого препарат "Спутник Лайт".

Российский лидер также сообщил, что чувствует себя после ревакцинации хорошо. Кроме того, он заявил о своей готовности принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.