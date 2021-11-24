В Швеции впервые в истории премьер-министром избрали женщину

Магдалена Андерссон стала первой в истории Швеции женщиной, занявшей пост премьер-министра. Фото: REUTERS

Шведское правительство 24 ноября получило нового премьер-министра. Впервые в истории страны эту должность заняла женщина. Премьером стала 54-летняя Магдалена Андерссон.

На заседании шведского Риксдага (однопалатного парламента) за кандидатуру Андерссон проголосовали 117 депутатов, 57 членов парламента воздержались. Для утверждения ее на должность премьер-министра нужно было не менее 175 проголосовавших «за» или воздержавшихся депутатов.

Магдалена Андерссон с 2014 года член Риксдага от округа Стокгольм. Тогда же она стала первой женщиной-министром финансов Швеции. С 2021 года возглавляет Социал-демократическую рабочую партию.

На посту премьера Магдалена Андерссон сменила Стефана Лёвена, который ушел в отставку в начале ноября.

В январе 2021 пост премьер-министра Эстонии заняла Кая Каллас. Она также стала первым в истории своей страны женщиной-премьером.