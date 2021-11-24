Лавров заявил, что Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 ноября, заявил, что Россия обладает огромными возможностями в сфере культуры и необходимо их использовать.

"По-прежнему заинтересованы в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с государствами Европы и Северной Америки", - констатировал Лавров, уточнив, что МИД РФ будет поддерживать инициативы регионов, касающихся культуры.

Руководитель внешнеполитического ведомства также обратил внимание, что некоторыми странами "предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира". По его словам, для этого активно используются социальные сети и различные интернет-сайты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров в ходе выступления на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона заявил, что Москва выступает за возобновление практики встреч всех северных форматов на политическом уровне.