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Политика24 ноября 2021 10:39

Лавров заявил, что Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами

Глава МИД РФ намерен поддерживать инициативы регионов в области культуры
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 ноября, заявил, что Россия обладает огромными возможностями в сфере культуры и необходимо их использовать.

"По-прежнему заинтересованы в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с государствами Европы и Северной Америки", - констатировал Лавров, уточнив, что МИД РФ будет поддерживать инициативы регионов, касающихся культуры.

Руководитель внешнеполитического ведомства также обратил внимание, что некоторыми странами "предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира". По его словам, для этого активно используются социальные сети и различные интернет-сайты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров в ходе выступления на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона заявил, что Москва выступает за возобновление практики встреч всех северных форматов на политическом уровне.