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Политика26 октября 2021 11:39

Лавров выступил за возобновление встреч всех северных форматов на политическом уровне

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что тесная координация очень важна
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в Тромсе

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в Тромсе

Фото: REUTERS

Москва выступает за возобновление практики встреч всех северных форматов на политическом уровне, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в норвежском Тромсе во вторник, 26 октября.

"Для решения стоящих перед нами задач важна тесная координация в масштабах всего североевропейского региона, включая деятельность соответствующих межправительственных советов и партнерств, - констатировал Лавров. - Как вы знаете, это помимо нашего Совета Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет министров северных стран, не забудем о партнерствах "Северного измерения".

Министр иностранных дел напомнил, что через два года Россия возглавит Совет Баренцева-Евроарктического региона и Совет государств Балтийского моря. По его словам, в центре внимания окажутся "повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на практические проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни" на Севере.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров заявил, что НАТО похоронила идею консультаций с Россией, а приостановка работы представительства Североатлантического альянса в Москве была вынужденной мерой. Он отметил, что Россия никогда не была инициатором ухудшения отношений с НАТО.

Напомним, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021 года. Так РФ отреагировала на решение сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.