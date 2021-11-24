ПФР предупредил россиян о новом виде мошенничества с "возвратом пенсионных накоплений" Фото: REUTERS

Россияне столкнулись с новой атакой мошенников, которые рассылают с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил Пенсионный фонд России.

Уточняется, что гражданам может прийти письмо, где есть ссылка на некий закон, якобы гарантирующий возврат части страховых накоплений, однако, как пишут мошенники, из-за возникших технических сложностей в автоматическом режиме нет возможности произвести выплату, поэтому предлагается в ручном режиме нажать на кнопку «Оформить возврат».

«Не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. В противном случае вы можете стать жертвой мошенников», - предупредили в ПФР.

В фонде заявили, что права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей моложе 1967 года рождения, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие средства на свою будущую пенсию.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как мошенники перехватывают данные пользователей в Zoom, рекомендуя обновиться до последней версии, чтобы не стать жертвой возможных кибератак.