Путин поручил обдумать создание вакцины от коронавируса для детей от двух лет
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Президент России Владимир Путин предложил подумать над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции для детей от двух лет.
«Нам нужно над этим подумать», – заявил глава государства на совещании с правительством.
Российский лидер отметил, что в некоторых странах, в частности Китае уже ведут разработку такого препарата, поэтому России тоже необходимо заняться этим вопросом.
Как писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среду, 22 ноября, Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М».
По словам Голиковой, вакцина поступит в гражданский оборот в России не раньше конца этого года. Как объяснила зампред правительства, прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.