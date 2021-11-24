Путин поручил обдумать создание вакцины от коронавируса для детей от двух лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил подумать над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции для детей от двух лет.

«Нам нужно над этим подумать», – заявил глава государства на совещании с правительством.

Российский лидер отметил, что в некоторых странах, в частности Китае уже ведут разработку такого препарата, поэтому России тоже необходимо заняться этим вопросом.

Как писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среду, 22 ноября, Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М».

По словам Голиковой, вакцина поступит в гражданский оборот в России не раньше конца этого года. Как объяснила зампред правительства, прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.