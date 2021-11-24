Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» 24 ноября 2021 Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» в среду, 22 ноября, сообщила зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова.

«Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина «Гамковидвак M» для детей в возрасте от 12 до 17 лет», – рассказала вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

По словам Голиковой, вакцина поступит в гражданский оборот в России не раньше конца этого года. Как объяснила зампред правительства, прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Напомним, третья фаза испытаний «Спутник М» для подростков стартовала в Москве 11 ноября. Как писал сайт kp.ru, на первом этапе исследования вакцины участие приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины