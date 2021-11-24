Путин сообщил, что поставил назальную вакцину от коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

В рамках ревакцинации президент России Владимир Путин поставил не только вакцину "Спутник Лайт", но и назальный препарат. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания в среду, 24 ноября.

"Ровно через 6 месяцев после вакцинации титры опустились и провел ревакцинацию. А на следующий день мне сделали вторую часть процедуры - порошок назальной формы, - уточнил российский лидер. - Это просто такой же шприц, и просто он набрал порошок, попросил вдохнуть. Попросил 15 минут посидеть. И ничего, никаких ощущений не было".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса, уточнив, что для этого использовал для этого препарат "Спутник Лайт".

Российский лидер также сообщил, что чувствует себя после ревакцинации хорошо. Кроме того, он заявил о своей готовности принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.