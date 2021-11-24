Врачи 11 российских больниц предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения

Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов, а также последствия, которые может вызывать эта болезнь.

Письмо, опубликованное ТАСС, адресовано как антипрививочникам в целом, так и конкретным людям. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе, музыканту Константину Кинчеву.

Открытое письмо врачей 11больниц России

Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, отметили, что им известна позиция антиваксеров.

- Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать, - говорится в письме. После указан контактный номер для "заявок на посещение" - номер горячей линии Росздравнадзора по коронавирусу.

Письмо подписали главные врачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Свои подписи также поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы №2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.