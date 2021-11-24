Суд признал законным штраф для Facebook в 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент Фото: REUTERS

Таганский суд Москвы признал законным решение взыскать с американской социальной сети Facebook 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент.

«Суд оставил в силе решение оштрафовать Facebook на 21 миллион рублей за неудаление запрещенного контента», – рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Там уточнили, что в отношении Facebook были составлены пять административных протоколов.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала этого года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, эта сумма составила 187 миллионов рублей.

Facebook был оштрафован на 70 миллионов рублей, Twitter - на 38,4 миллиона, Telegram - на 35 миллионов, Google - на 32,5 миллиона, TikTok оштрафовали на 4,1 миллиона рублей, «Одноклассники» - на 4 миллиона, «ВКонтакте» - на 3 миллиона.