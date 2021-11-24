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Экономика24 ноября 2021 13:45

Путин назвал революционным решение по налогам для компаний в сфере IT

Глава государства отметил, что это позволило снизить налоговую нагрузку
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал революционным решение по налогооблажению для компаний в сфере IT, которое позволило уменьшить налоговую нагрузку на предприятия и размер страховых взносов.

"С вашей подачи, уважаемые коллеги, с подачи председателя правительства приняли очень хорошее, я бы сказал, революционное решение в сфере налогообложения по IT-компаниям, - констатировал Путин. - С 20% налога на прибыль ушли на 3%, а страховые взносы с 14% ушли на 7,6%".

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 сентября правительство России утвердило план действий, направленных на создание условий для развития отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.

Принятый план направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России.