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В мире24 ноября 2021 14:58

Украина получила от МВФ очередной транш в 699 миллионов долларов

Общий объем выплат Киеву в рамках кредитования составит около 2,8 миллиарда долларов
Абдулла ШАКИРОВ
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Украина получила от МВФ очередной транш в 699 миллионов долларов

Украина получила от МВФ очередной транш в 699 миллионов долларов

Фото: REUTERS

Международный валютный фонд направил Украине очередной транш в размере 699 миллионов долларов. По словам председателя Национального банка страны Кирилла Шевченко, эти средства позволят увеличить международные резервы республики.

«Украина получила второй транш от Международного валютного фонда на программу stand-by в размере 699 миллионов долларов США. Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», – написал глава Центробанка страны в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, исполнительный совет МВФ завершил первый обзор экономических показателей Украины и одобрил решение предоставить Киеву очередной транш в размере 699 миллионов долларов в рамках согласованного в 2020 году механизма кредитования. Общий объем выплат в рамках механизма stand-by составит около 2,8 миллиарда долларов.