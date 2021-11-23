МВФ выделит Киеву очередной транш в 699 млн долларов

Исполнительный совет МВФ одобрил решение предоставить Украине очередной транш в 699 млн долларов Фото: REUTERS

В понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый обзор экономических показателей Украины и одобрил решение предоставить Киеву очередной транш в размере 699 миллионов долларов в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования.

Об этом говорится заявлении пресс-службы МВФ. Отмечается, что завершение обзора позволяет Незалежной «получить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов, в результате чего общий объем выплат в рамках текущего механизма stand-byсоставит около 2,8 миллиардов долларов», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в начале июня 2020 года Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Она включает в себя перечисление пяти миллиардов долларов за полтора года.

Между тем, уже в этом году Киев должен вернуть Фонду 1,7 миллиарда долларов, а объём двух ожидаемых траншей составляет 1,4 миллиарда долларов.