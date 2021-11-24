США ввели санкции против Московского физико-технического института Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство торговли Соединенных Штатов вввело санкции в отношении Московского физико-технического института за «участие в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Как сообщается на сайте ведомства, в списке организаций, против которых введены рестрикции, оказались 27 предприятий и учреждений. Санкции в отношении них введены в связи с «поддержкой разработок Китая в сфере квантовых вычислений для военных целей» и «распространения ядерных и ракетных технологий в Пакистане». МФТИ указан в списке как организация, производящая «военную продукцию для заказчика».

Как писал сайт kp.ru, в марте Министерство торговли США решило расширить санкции против России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Торговые ограничения затронули экспорт, связанный с национальной безопасностью, а также сферу авиации и космоса.