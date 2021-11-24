"Спартак" сыграл против "Наполи". Фото: REUTERS

В Москве в среду, 24 ноября 2021 года, прошла встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы. Московский "Спартак" принимал на своем поле "Наполи". Ранее в Италии "красно-белые" побеждали итальянцев 3:2.

Счет в этой игре был открыт на 3-й минуте. Форвард "Спартака" Александр Соболев забил первый мяч в поединке в ворота неаполитанцев. На 28-й минуте поединка итальянцы пропустили второй. Спартаковец Виктор Мозес обыграл футболиста "Наполи" Мариу Руя и сделал подачу в штрафную. Там форвард москвичей Соболев забил второй в ворота итальянцев.

Во втором тайме "Наполи" смог отыграться - Элмаз забил на 64-й минуте, откликнувшись на передачу Петаньи. Счет 2:1 так и остался до конца поединка, сообщает "КП-Спорт".

На матче "Спартак" - "Наполи" работала бригада судей из Франции. Главным был Клеман Тюрпен. Ассистировали ему - Николя Дано и Сириль Гренгор. В роли резервного арбитра был Бенуа Мийо.

После пяти туров Лиги Европы "Спартак" благодаря победе над "Наполи" сравнялся с соперниками. У москвичей - 7 очков, как и у итальянского клуба. Польская "Легия" пока имеет 6 баллов, английский "Лестер" - 5. Эти два клуба сыграют между собой сегодня чуть позже.