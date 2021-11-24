"Спартак" выиграл у "Наполи" 2:1 в Лиге Европы. Главное

Два гола в ворота "Наполи" забил форвард Александр Соболев. Фото: REUTERS

Футболисты московского "Спартака" 24 ноября 2021 года одержали важную для себя вторую победу в Лиге Европы. Со счетом 2:1 на своем поле команда Руя Витории победила итальянский "Наполи" и теперь - в числе лидеров своей группы, сообщает "КП-Спорт".

Главные моменты матча Спартак - Наполи, который прошел в Тушино 24 ноября

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Что произошло после матча Спартак - Наполи

После пяти туров Лиги Европы "Спартак" благодаря победе над "Наполи" сравнялся с соперниками. У москвичей - 7 очков, как и у итальянского клуба. Польская "Легия" пока имеет 6 баллов, английский "Лестер" - 5. Эти два клуба сыграют между собой завтра чуть позже. В этой группе Лиги Европы еще ничего не понятно до конца. И некоторые вещи могут проясниться только после игры "Лестера" и "Легии".