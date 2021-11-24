В Берлине балет "Щелкунчик" отменили из-за "расистских" сцен Фото: REUTERS

Руководство Государственного балета Берлина приняла решение на время приостановить показ классической постановки "Щелкунчик". Это якобы связано с присутствием в постановке "неполиткорректных эпизодов". Об этом изданию Bild рассказала и.о. худрука труппы Кристиана Теобальд.

- В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг" ... То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений, - пояснила она.