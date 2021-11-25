Foreign Policy: Администрация Байдена добивается исключения из оборонного бюджета санкций по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация действующего президента США Джо Байдена пытается добиться исключения из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год введения различных санкций по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

В публикации издания отмечается, что американские власти "без привлечения внимания добиваются от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций".

- Госсекретарь Энтони Блинкен .. на прошлой неделе обратился к сенаторам, призывая их отказаться от внесения поправок, которые предполагают рестрикции в отношении ряда структур, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом, - говорится в статье.

Накануне депутат фракции партии "Союз 90/Зеленые" в бундестаге ФРГ Омид Норипур назвал новые американские санкции против газопровода "Северный поток - 2" неприемлемыми даже для противников проекта. Немецкий депутат также добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом" не понимает, "какой дружбы здесь добиваются, если к друзьям применяются санкции".