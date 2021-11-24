В Германии "Зеленые" раскритиковали санкции США против "Северного потока - 2"

В Германии "Зеленые" раскритиковала санкции США против "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые американские санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2", неприемлемы даже для противников проекта. Об этом заявил депутат фракции партии "Союз 90/Зеленые" в бундестаге ФРГ Омид Норипур.

- Новые санкции со стороны США неприемлемы и для противников "Северного потока - 2", - заявил политик. Его слова цитирует агентство Reuters.

Немецкий депутат также добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом" не понимаю, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами".

Как писал сайт kp.ru, 23 ноября Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом "Северный поток – 2". Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом. Санкции введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".