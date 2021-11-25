Госдума 16 декабря 2021 года планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Законопроект о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест планируют рассмотреть в Государственной думе 16 декабря 2021 года. Документ должен поступить туда после завершения сбора отзывов и предложений от профильного комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции.

- В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре, - сообщил ТАСС источника в аппарате комитета.

Накануне правительство внесло в ГД законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах 12 ноября. Нормы закона будут действовать на территории страны до 1 июня 2022 года.

По последним данным Оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет в 90-95%. Для достижения этого уровня нужно привить около 22 миллиона граждан и ревакцинировать порядка 9 миллионов россиян.