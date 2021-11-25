Что произошло в ночь на 25 ноября

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор. По его мнению, это будет возможно, если Запад не позволит Москве запустить газопровод "Северный поток - 2", в том числе путем шантажа. Об этом написал в статье для издания "Главред". Давление на трубопровод в данном случае, как полагает эксперт, позволит Москве сделать "жест доброй воли" по отношению к Киеву.

В Кемеровской области на шахте "Листвяжная" произошло задымление. В результате ЧП пострадали 10 человек. На месте случившегося сейчас работают экстренные службы, ведется эвакуация.

Группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Его особенность заключается в том, что у него имеется наибольшее число мутаций, всего их порядка 32.

Лечащий врач американского лидера Кевин О-Коннор сообщил, что результаты гистологического исследования подтвердили, что полип, который был удален у президента США Джо Байдена на прошлой неделе, оказался доброкачественным. Ранее специалисты во время колоноскопии обнаружили у политика в одном из отделов кишечника "3-миллиметровый полип".

Известный биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила возможность исчезновения коронавирусной инфекции в России по японскому сценарию. По мнению эксперта, для РФ подобный шанс из-за предположительной "поломки в мутации" коронавируса, практически нереален.