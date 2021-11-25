Биолог Анча Баранова оценила шансы исчезновения коронавируса в России по японскому сценарию

Известный биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова оценила возможность исчезновения коронавирусной инфекции в России по японскому сценарию.

По мнению эксперта, для РФ подобный шанс из-за предположительной поломки в мутации коронавируса, практически нереален.

То, что произошло в Японии, вероятнее всего, было в результате заноса дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение ковида. Тем временем, в европейских странах подобной ситуации не наблюдалось. Таким образом штаммы covid-19 развиваются в Европе из множества разных корней, и там не может возникнуть "поломки" мутации, как это произошло в Японии. Об этом она заявила в интервью "Ленте.ру".