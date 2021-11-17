В Германии объяснили остановку сертификации «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Приостановка сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – не связана с политическими мотивами, заявила журналистам представитель Министерства экономики Германии Сюзанне Унгард.

«Это не политическое действие, а регуляторное действие», – сказала она.

Как писал сайт kp.ru, накануне Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2». Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Напомним, для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, что поможет сертификации газопровода.

Между тем в Кремле считают, что приостановка процесса сертификации трубопровода не имеет политической подоплеки. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, существуют определенные нормы европейского законодательства, и компания-оператор готова выполнить все требования, чтобы как можно скорее запустить газпоровод.