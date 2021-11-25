Захарова заявила, что США игнорируют кибератаки украинских хакеров

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон знал об атаках украинских хакеров, однако говорил только об угрозе со стороны российских граждан. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но где же заявления западных партнёров об «украинских хакерах» и осуществляемых ими атаках? ... Может, американские спецы не догадывались о существовании нерусских хакеров? А вот и нет», - написала дипломат в своём Telegram-канале, отметив, что США «обо всем этом очень хорошо известно, учитывая, что в операции Европола принимали участие сотрудники ФБР».

Захарова указала на то, что жертвами только одной группы кибервымогателей стали не менее 2 тысяч человек в 71 стране мира, в том числе США, а совокупный ущерб от действий этих хакеров составил 120 миллионов долларов. Дипломат отметила, что украинская группировка вела свою деятельность по меньшей мере с 2019 года.

«Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может, хакеры бывают не только русскими?» - добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне суд в Берлине постановил выдать российского диджея Дениса Казначеева в США, где его подозревают в отмывании денег в рамках теневой сети Darknet, как участника российской кибермафии, Ранее появилась петиция о том, что музыкант невиновен, а его личность была украдена и использована мошенниками.