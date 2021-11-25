Один человек погиб при пожаре на шахте в Кузбассе

Один человек погиб при задымлении на шахте в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один человек погиб при после происшествия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, а пострадали 43 человека. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили власти Кемеровской области.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших... Один человек погиб», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, где уточняется, что два пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а 41 - легкой и средней тяжести.

На официальном сайте правительства Кемеровской области сообщается, что на месте происшествия работает оперативный штаб, который возглавил глава региона. Отмечается, что на данный момент на шахте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России, а скоро к ним подъедет еще семь. «На место происшествия также вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту», - говорится в заявлении.

Напомним, по данным Ростехнадзора, на шахте Кузбасса был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. В МЧС заявили, что на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Как писал сайт kp.ru, сообщалось о том, что на поверхность уже поднялись 236 человек.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего, организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.