Тимошенко заявила, что Украину поставили на колени перед Россией

Юлия Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зависимость Киева от поставок угля и газа из России и Белоруссии поставили Украину на колени, заявила лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш".

"У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени", - подчеркнула Тимошенко.

Народная избранница выразила уверенность, что сложившаяся ситуация в сфере энергетики ставит Украину фактически в чрезвычайное положение.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина впервые со времен распада СССР не накопила необходимый запас газа для прохождения отопительного сезона, хотя могла заполнить хранилища по минимальной цене еще летом. Об этом заявила Юлия Тимошенко. Лидер фракции "Батькивщина" отметила, что за ошибки властей платить теперь придется всему населению Украины.