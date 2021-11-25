Бизнесмены попросили власти Москвы изменить условия работы курьерских служб

Службы доставки заявили о необходимости введения новых правилах парковки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители рынка курьерской службы Москвы обратились к правительству города с просьбой об изменении условий их работы.

Как передает «Российская газета» в письме, направленном мэру столицы Сергею Собянину, в числе описанных проблем предприниматели указали транспортную загруженность города и отсутствие мест на парковках.

В письме отмечается, что на повышение цен на услуги курьеров валяет «доставка товаров заказчикам в срок по причине высокой транспортной загруженности столичных дорог, ограниченное парковочное пространство или его отсутствие, ограничения на перемещение курьерского автотранспорта».

Издание сообщает, что в таких условиях курьерские службы должны закладывать в себестоимость услуги оплату парковок, поскольку для их автомобилей нет выделенных мест в городе. Представители рынка курьерской службы предложили разработать механизм аккредитации компаний доставки и критериев допуска их машинам для движения по полосе общественного транспорта, а также попросили о представлении парковочных мест на льготной основе.

Как заявил президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков, к 2025 году рынок доставки продемонстрирует многократный рост, а значительная часть придется на Москву. По его словам, в связи с этим необходимо «начать решать эти и другие вопросы, причем важно делать это системно, совместными усилиями бизнеса и власти».

Напомним, ранее в Госдуме призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками.