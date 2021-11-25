Приставы начали принудительное взыскание штрафа с Telegram за запрещенный контент

Сумма штрафов Telegram в России за отказ удалить запрещенный контент достигла 39 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с мессенджера Telegram штрафов на общую сумму в 12 миллионов рублей. Компания попала под санкции за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда.

Как сообщается в электронном банке данных исполнительных производств, 12 миллионов рублей взыскиваются на основе решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы, принятым по пяти протоколам. Сроки их добровольного погашения уже истекли.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 14 сентября 2021 года, Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на девять миллионов рублей за отказ компании удалить запрещенный на территории страны контент. Всего за отказ удалять запрещенный контент Telegram оштрафован уже на 39 миллионов рублей.