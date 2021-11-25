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В мире25 ноября 2021 7:51

Спецслужбы Польши задержали гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура республики предъявила 66-летнему мужчине официальные обвинения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спецслужбы Польши задержали гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Спецслужбы Польши задержали гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 66-летнего гражданина республики, которого подозревают в шпионаже в пользу Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Прокуратура страны предъявила мужчине официальные обвинения. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

«Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики», - говорится в сообщении пресс-секретаря, который уточнил, что речь идет о гражданине Польши.

Напомним, в конце октября Суд Берлина признал виновным 56-летнего немецкого гражданина в шпионаже в пользу России. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Следствия настаивало, что подсудимый переслал чертежи Бундестага сотруднику российского посольства, который якобы сотрудничает с ГРУ.