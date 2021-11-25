Число погибших при пожаре на шахте в Кузбассе возросло до шести человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шесть человек погиб после пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в четверг, 25 ноября, заявили власти Кемеровской области.

«По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщили, что на месте происшествия работает оперативный штаб, который возглавил глава региона, а также военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) МЧС России.

Напомним, по данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. В МЧС сообщили, что на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего, организована проверка об исполнении законодательства об охране труда и промышленной безопасности.