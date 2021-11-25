Число погибших на шахте "Листвяжная" под Кемерово возросло до 11 человек

Спасатели вывели из задымленной шахты большую часть горняков / Фото: ГУ МЧС России по Кузбассу

Количество погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, произошедшего утром 25 ноября, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также известно о 45 пострадавших, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Двое находятся в тяжелом состоянии, 43 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизням нет, - проинформировал источник. - У всех диагностировано отравление продуктами горения".

Как сообщает "КП-Кемерово", установлена личность одного из погибших во время ЧП на шахте "Листвяжная". По предварительной информации, это Анатолий Бедарев 23 лет.

Согласно данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Большинство из них уже вывели.

Напомним, шахта "Листвяжная" является угледобывающим предприятием, которое было создано еще 2003 году на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области.