Путин выразил соболезнование семьям погибших при пожаре на шахте в Кузбассе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенту России Владимиру Путину будут в течение дня докладывать о ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где произошел пожар. Об этом в четверг, 25 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства глубоко соболезнует семьям погибших шахтеров, и поручил сделать все для помощи пострадавшим.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер дал поручения организовать всю необходимую помощь пострадавшим, а также предпринять «максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции». Кроме того, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС Александр Чупирян уже доложили президента о ситуации на шахте

«Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли. Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там, внизу под землей … Он условился, что дальше его Цивилев будет информировать и Чуприян после того, как он проведет рекогносцировку на месте, тоже будет докладывать главе государства», - сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, по последним данным жертвами пожара на шахте стали 11 человек. Кроме того, пострадали 45 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков.