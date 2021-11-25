В США рассказали, как Россия и Китай могут поставить Америку на колени за день

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Россия, Китай и КНДР могут поставить США на колени всего за один день, если применят электромагнитное оружие, пишет издание The Washington Times по итогам конференции "Федерации за всеобщий мир".

"Эти страны могут поставить нас на колени за один день, и при этом не нужно будет воевать ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС", - утверждают эксперты.

По их словам, электромагнитный удар может отключить всю инфраструктуру США, включая электричество, водоснабжение, канализацию, транспорт и торговлю.

В таких условиях под угрозой гибели окажутся 90% населения Соединенных Штатов, пишет издание.

Аналитик ЦРУ Питера Винсента Прайя предположил, что при таком развитии событий потенциальные противники не ограничатся электромагнитным ударом и применят кибератаки и физический саботаж.

Эксперты отмечают, что уязвимость США в этом аспекте обсуждают уже не впервые, но успешные испытания гиперзвукового оружия в КНР придают вопросу особую актуальность.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен заявил, что темпы разработки гиперзвуковых вооружений в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

Он отметил, что российская программа таких разработок публична, поскольку американцам известно об этом благодаря новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), а вот китайцы хранят свои разработки в строжайшем секрете.