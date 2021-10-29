Пентагон: Китай разрабатывает гиперзвуковое оружие намного быстрее, чем Россия и США

Заместитель главы Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен Фото: REUTERS

Темпы разработки гиперзвуковых вооружений в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах, заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

Он отметил, что российская программа таких разработок публична, поскольку американцам известно об этом благодаря новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), а вот китайцы хранят свои разработки в строжайшем секрете.

«Это еще один хороший довод в пользу наличия договоров по контролю над вооружениями», - указал американский генерал.

Хайтен добавил, что россияне «продолжают экспериментировать» с гиперзвуковыми ракетами, «но совсем не такими темпами, как Китай, даже близко не такими темпами, как Китай».

Он также сообщил, что «за последние пять лет или, возможно, чуть больше, Соединенные Штаты провели девять испытаний» гиперзвуковых вооружений.

«За это же время Китай провел сотни. Точное число назвать не могу, так как это засекреченная информация», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава КНШ ВС США генерал Марк Мили заявил, что новость о том, что Пекин в августе успешно испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд, произвела на Вашингтон примерно такое же впечатление, как запуск первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1» Советским Союзом.