Роскомнадзор составил протоколы против "ВКонтакте" за запрещенную информацию

"ВКонтакте" грозит штраф за неудаление запрещенной информации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор объявил о привлечении к ответственности владельцев социальной сети "ВКонтакте" за нарушение законодательства в области распространения информации. Как сообщает ТАСС, речь идет о неудалении контента, запрещенного на территории России.

"26 октября Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении ООО "ВКонтакте" за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной к распространению", - уточнили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роскомнадзоре рассказали, что общая сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала этого года за неудаление запрещенного контента составила 187 миллионов рублей.

Facebook оштрафовали на 70 миллионов рублей, Twitter - на 38,4 миллиона, Telegram - на 35 миллионов, Google - на 32,5 миллиона, TikTok - на 4,1 миллиона, "Одноклассники" - на 4 миллиона, "ВКонтакте" - на 3 миллиона.

В ведомстве также отметили, что за последние два года удалили или заблокировали около 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков.