МИД РФ выражает протест из-за планов по экстрадиции российского диджея Дениса Казначеева в США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва выступает категорически против возможной экстрадиции российского диджея Дениса Казначеева из Германии в США. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что в том, случае, если Берлин согласится на экстрадицию россиянина, то станет соучастником антироссийской акции.

«С учетом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США», - заявила дипломат.

Как отметила Захарова, российская сторона убеждена, что дело Казначеева должно рассматриваться в немецком суде. «Мы уверены, что в Берлине не могут оспаривать право гражданина на реальную, а не на формальную возможность юридической защиты своих законных интересов, в частности, репутации, которой в США он будет гарантированно лишен», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, 22 ноября суд в Берлине постановил выдать российского диджея в США, где его подозревают в отмывании денег в рамках теневой сети Darknet, указывая на то, что Казначеев являлся участником российской кибермафии. После его задержания появилась петиция о том, что музыкант невиновен, а его личность была украдена и использована мошенниками.