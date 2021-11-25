Лукашенко потребовал, чтобы ЕС оплатил эвакуацию мигрантов из Белоруссии

Лукашенко заявил, что платить за возвращение мигрантов на родину должен Евросоюз. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в четверг 25 ноября во время обсуждения предстоящих изменений белорусской Конституции во Дворце Независимости коснулся проблемы возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе с Польшей. Лукашенко заявил, что Белоруссия не препятствует тому, чтобы мигранты уехали в те страны, откуда они прибыли

«Хотят уехать, пожалуйста, мы их собираем в аэропорту», - сказал он.

Белорусский президент поинтересовался, почему из Ирака не прилетел самолет, который должен был эвакуировать очередную группу мигрантов и заявил, что оплачивать такие рейсы должны европейские страны.

«Что-то самолет сегодня не прислали эти… А, заплатить? Так пусть европейцы заплатят!», - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что Белоруссия не получила от Евросоюза денег для помощи мигрантам и еще раз подчеркнул, что оплачивать эвакуационные рейсы должен ЕС.

«Вот тоже мерзавцы: «Мы выдели деньги, выделили и миллионы, тысячи!». Ни одной копейки сюда не поступило денег. Не надо нам, Красный Крест там и прочее. Пока кормим и поим мы этих людей. Не за их счет. Это им очень важно. Что там этот рейс стоит? И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», - заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о как минимум семи тысячах мигрантов, находящихся на территории страны.