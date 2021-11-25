Владимир Путин считает, что Россия договорится с Сербией о ценах на поставку газа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин думает, что РФ сможет договориться с Сербией о ценах на поставку газа. Об этом он сказал во время переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

- Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей, — сказал глава государства.

При этом Путин заметил, что российско-сербские отношения продолжают развиваться по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Российский лидер добавил, что по итогам 2021 года страны не только преодолеют спад в торговом обороте, но и нарастят его.

Напомним, встреча российского и сербского лидеров проходит в четверг, 25 ноября, в Сочи. Вучич заявлял, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ, и он будет просить Путина оставить в следующем году нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива» для республики. Также главы государств намерены обсудить урегулирование конфликта в Косово. Также стороны обсудят актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.