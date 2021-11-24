Путин и Вучич обсудят на встрече в Сочи урегулирование конфликта в Косово Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудит во время встречи со своим сербским коллегой Александаром Вучичем в Сочи урегулирование конфликта в Косово, сообщили в Кремле.

«Планируется обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования», – сказано на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

Напомним, встреча российского и сербского лидеров пройдет в четверг, 25 ноября. Вучич заявил, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ, и он будет просить Путина оставить в следующем году нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива» для республики.

Как писал сайт kp.ru, Вучич обеспокоен планами Албании и Косово по объединению. Президен Сербии заявил, что в связи с этим намерен направить письмо мировым лидерам, в котором расскажет о сложившейся ситуации.