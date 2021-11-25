Пропала связь со звеном горноспасателей в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

На шахте "Листвяжная" потеряна связь со звеном спасателей,которые были на дальнем рубеже. Фото: REUTERS

Пропала связь с горноспасателями, которые участвуют в поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

На связь не выходит одно звено спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", - сообщили агентству в МЧС.

Группа должна была выйти на связь после того, как получила сигнал о риске взрыва из-за высокой концентрации метана.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы на "Листвяжной" приостанавливались из-за угрозы взрыва.

ЧП в шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло утром 25 ноября. Там случился пожар и сильное задымление, предположительно, из-за возгорания угольной пыли.

Сообщается об 11 погибших, более чем 40 пострадавших и около 40 горняков, все еще остающихся под землей.