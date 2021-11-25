Спасательные работы в шахте «Листвяжная» остановлены из-за угрозы взрыва

Спасательные работы на шахте "Листвяжная" приостановили из-за высокой концентрации газа. Фото: REUTERS

Поисково-спасательные работы в шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел пожар, приостановлены, горноспасатели покидают шахту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации шахты.

Прекращение спасательных работ на шахте объяснили опасной концентрацией газа и проблемами в системе вентиляции.

«Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв», - сообщил агентству собеседник.

Тот же источник рассказал, что в шахте не работает вентиляция.

Пожар и задымление на шахте «Листвяжная» начались утром 25 ноября. Погибли одиннадцать человек, не менее 45 пострадали. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование семьям погибших горняков, а генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить безопасность и соблюдение правил охраны труда на всех шахтах.

Подробности о ЧП на «Листвяжной» читайте здесь на сайте kp.ru.