Чехия введет режим ЧС из-за коронавируса

Чешские власти введут режим ЧС из-за коронавируса Фото: REUTERS

Власти Чехии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщило Чешское ТВ.

- Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тысячи человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22:00. Разрешены только уличные предрождественские базары, — говорится в сообщении.

Во вторник, 23 ноября, в стране зафиксировали 25 864 случая заражения коронавирусом. Это антирекорд для Чехии.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было случаев заражения этим штаммом.